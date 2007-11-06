Полиция поймала главного босса итальянской мафии (фото)
08:54, 06 ноября 2007Общество
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Сальваторе Ло Пикколо скрывался 20 лет
|Фото АР
Вместе с ним задержали еще трех людей, среди них и сын вожака - Сандро. Члены "Коза Ностры" съехались на встречу в пригородную виллу барона возле Палермо - там их и задержали стражи порядка. Это - опаснейшие итальянских мафиози - твердят представители полиции. Операция полиции совпала с днем памяти жертв Мафии, который отмечают 5 ноября.
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