В Крыму закончились съемки «Исповеди Дон Жуана»

В Крыму закончились съемки двухсерийного телевизионного фильма «Исповедь Дон Жуана».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор компании Inter Media Production (IMP) Егор БЕНКЕНДОРФ.

По его словам, съемки проходили в октябре-ноябре 2007 года на Южном берегу Крыма, в частности, в Воронцовском и Ливадийском дворцах.

«Это хорошее, качественное кино», - заверил Е.БЕНКЕНДОРФ.

Кроме этого, он сообщил, что фильм снят в жанре иронической мелодрамы, хронометраж картины – 90 минут.

По словам Е.БЕНКЕНДОРФА, картина будет полностью закончена в феврале и ожидается, что ее премьера пройдет на телеканале Интер. Кроме этого, фильм можно будет увидеть на канале Интер+, а также на одном из центральных российских каналов - ОРТ или РТР.

«Света было море, костюмов было море, актеры – шикарные», - сказал Е.БЕНКЕНДОРФ, порекомендовав зрителям обязательно посмотреть эту картину.

Директор компании отказался назвать стоимость съемок, однако отметил, что «картина получилась не дешевой».

Также Е.БЕНКЕНДОРФ рассказал, что сценарий картины создан по известной пьесе Анатолия КРЫМА «Завещание целомудренного бабника».

В свою очередь, режиссер картины Андрей БЕНКЕНДОРФ сообщил, что остался самый сложный период в производстве фильма – его монтаж и озвучивание.

Он поблагодарил актеров и съемочную группу за хорошую и слаженную работу.

Режиссер сообщил, что «Исповедь Дон Жуана» - это костюмированное кино, а предметы обихода тех лет собирались по антикварным магазинам, «блошиным рынкам», а часть реквизита была сделана из дерева и папье-маше.

Авторы сценария картины – известный драматург Анатолий КРЫМ и А.БЕНКЕНДОРФ.

В главных ролях снялись известные актеры Нодар МГАЛОБЛИШВИЛИ, Артем ТКАЧЕНКО, Василий БАША, в главной роли дебютировала Елена ФЕСУНЕНКО.

Media Production (IMP) – украинская кинокомпания, входящая в группу компаний Интер. Компания пришла на телевизионный рынок Украины в 2006 году. Основной вид деятельности компании – производство художественных фильмов и телевизионных сериалов.