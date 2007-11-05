У Януковича подсчитали, сколько можно ”поднять” на Евро-2012

В правительстве Украины рассчитывают, что поступления от проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в бюджеты всех уровней превысят бюджетные расходы более чем втрое.

Соответствующую информацию предоставил в понедельник Департамент коммуникаций власти и общественности секретариата Кабинета министров в комментарии к постановлению Кабмина от 31 октября.

Этим постановлением утверждено положение о Национальном агентстве по подготовке и проведению Евро-2012, сообщает Украинская правда.

По данным департамента, ожидаемый уровень поступлений в бюджет от проведения чемпионата составит около 4,88 млрд. грн., в то время как расходы составят 1,42 млрд. грн.

Предусматривается, что на игры финальной части чемпионата Европы в Украину прибудут 400 тыс. иностранных туристов.

Исходя из приблизительного уровня растрат на пребывание одного туриста в размере 400 долл. в сутки, общий объем употребленных туристами товаров и услуг составит 3,2 млрд. долл. или 19,2 млрд. грн., из которых 3,2 млрд. грн. поступит в бюджет в виде НДС.

На этапах подготовки и проведения финальной части турнира в Украине (2007-2012 годы) понадобится 1,42 млрд. грн., из которых - 1,22 млрд. государственного бюджета, 0,2 млрд. грн. - из местных бюджетов. Из других источников поступит 20 млрд. грн.

Такие финансовые расходы обусловлены необходимостью строительства транспортной системы, развития гостиничной инфраструктуры, реконструкции существующих и строительства новых спортивных сооружений.

В частности, НСК "Олимпийский" в Киеве будет реконструирован за средства госбюджета, стадионы "Шахтер" в Донецке и "Черноморец" в Одессе - за средства соответствующих футбольных клубов.

За средства местных бюджетов и инвесторов реконструируют стадион "Металлург" в Днепропетровске и стадион во Львове.

В период с 1 января 2012 года по 31 сентября 2012 года планируется выполнить работы общей стоимостью 18 млрд. грн.

Исполнение законодательных актов по проведению чемпионата по футболу и координацию органов власти будет осуществлять Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.

К работе агентства будут привлекаться ученые, специалисты органов исполнительной власти, предприятий, организаций и др.

Решения агентства являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, организациями и гражданами Украины. Расходы на обеспечение деятельности агентства составят около 12 млн. грн. в год.