В Крыму нашли череп бизона, жившего почти 50 тысяч лет назад

Об этом РИА Новости сообщил старший инструктор спелеокомплекса "Мраморные пещеры" Игорь Тимохин.

"Найдены фрагменты черепа. Палеонтологи будут продолжать исследования, они рассчитывают обнаружить остатки содержимого желудка бизона - это позволит уточнить, каким был растительный мир в Крыму в то время (50 тысяч лет назад)", - сказал Тимохин.

Пещера Эмине-Баир-Хосар является естественным кладбищем животных - они проваливались в вертикальный колодец, соединяющий пещеру с поверхностью горного плато. Ранее палеонтологи нашли в пещере скелеты мамонта, пещерного льва, пещерного медведя.