В Крыму нашли череп бизона, жившего почти 50 тысяч лет назад
10:32, 12 февраля 2013Общество
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Палеонтологическая экспедиция из Чернигова обнаружила останки бизона в пещере Эмине-Баир-Хосар на плато горы Чатырдаг.
Палеонтологи будут продолжать исследования / Фото: Zoopets.com.ua
Об этом РИА Новости сообщил старший инструктор спелеокомплекса "Мраморные пещеры" Игорь Тимохин.
"Найдены фрагменты черепа. Палеонтологи будут продолжать исследования, они рассчитывают обнаружить остатки содержимого желудка бизона - это позволит уточнить, каким был растительный мир в Крыму в то время (50 тысяч лет назад)", - сказал Тимохин.
Пещера Эмине-Баир-Хосар является естественным кладбищем животных - они проваливались в вертикальный колодец, соединяющий пещеру с поверхностью горного плато. Ранее палеонтологи нашли в пещере скелеты мамонта, пещерного льва, пещерного медведя.
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