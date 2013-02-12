Студенты киевского университета провели акцию и говорят, что это только начало

Об этом УНИАН сообщили в Независимом студенческом профсоюзе “Прямое действие”.

По их данным, акция протеста прошла 11 февраля под Красным корпусом КНУ им. Т.Шевченко.

Студенты и активисты профсоюза “Прямое действие” требовали также прозрачной финансовой отчетности от администрации университета.

Студенты провели перформанс “Не можем учиться - вынуждены греться”, во время которого изображали бездомных, которые греются вокруг бочки. Участники акции выкрикивали лозунги: “Бунтуй, кохай, холод проганяй”, “Губерський - холод прожени”.

“Красный корпус постоянно ремонтируется, подкрашивается, в нем регулярно перекладывают ковры, а в то же время у нас - на ВДНХ - протекает крыша и стоит ужасный холод. При этом абсолютно непонятно, как распределяются средства. Мы требуем финансовой отчетности от администрации университета”, - заявил студент факультета социологии Михаил Слуквин.

Активисты профсоюза “Прямое действие” утверждают, что эта акция - лишь начало кампании за прозрачную финансовую отчетность и улучшение бытовых условий в Университете.

Студент механико-математического факультета Богдан Карпусь удивляется: “У нас во время пары когда-то вообще люстра упала. Хорошо, что никого не ранило. Мне вот интересно, как при этом администрация и официозный студенческий парламент могут утверждать, что проблемы не существует?”.