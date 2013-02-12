Студенты киевского университета провели акцию и говорят, что это только начало

01:06, 12 февраля 2013
Общество
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Студенты Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко провели акцию, требуя от руководства вуза отремонтировать учебные корпуса на ВДНХ.

Студенты Киевского Национального университета проводят акцию возле Красного корпуса, 11 февраля 2013 г.

Об этом УНИАН сообщили в Независимом студенческом профсоюзе “Прямое действие”.

По их данным, акция протеста прошла 11 февраля под Красным корпусом КНУ им. Т.Шевченко.

Студенты и активисты профсоюза “Прямое действие” требовали также прозрачной финансовой отчетности от администрации университета.

Студенты провели перформанс “Не можем учиться - вынуждены греться”, во время которого изображали бездомных, которые греются вокруг бочки. Участники акции выкрикивали лозунги: “Бунтуй, кохай, холод проганяй”, “Губерський - холод прожени”.

“Красный корпус постоянно ремонтируется, подкрашивается, в нем регулярно перекладывают ковры, а в то же время у нас - на ВДНХ - протекает крыша и стоит ужасный холод. При этом абсолютно непонятно, как распределяются средства. Мы требуем финансовой отчетности от администрации университета”, - заявил студент факультета социологии Михаил Слуквин.

Активисты профсоюза “Прямое действие” утверждают, что эта акция - лишь начало кампании за прозрачную финансовую отчетность и улучшение бытовых условий в Университете.

Студент механико-математического факультета Богдан Карпусь удивляется: “У нас во время пары когда-то вообще люстра упала. Хорошо, что никого не ранило. Мне вот интересно, как при этом администрация и официозный студенческий парламент могут утверждать, что проблемы не существует?”.

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