В Полтавской области ребенок выпал из окна пятого этажа
13:32, 10 февраля 2013Общество
2009
В Полтавской области из окна пятого этажа выпал ребенок 2008 года рождения.
Состояние здоровья пострадавшего - средней тяжести / Фото: golos.ua
9 февраля в 18:27 от дежурного врача детской городской больницы г. Кременчуга Полтавской области поступило сообщение о том, что с 5-го этажа выпал ребенок, 2008 года рождения.
Как сообщает пресс-служба ТУ МЧС Украины в Полтавской области, пострадавший доставлен в травматологическое отделение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом пальца руки.
Состояние здоровья пострадавшего средней тяжести.
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