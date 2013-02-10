В Полтавской области ребенок выпал из окна пятого этажа

9 февраля в 18:27 от дежурного врача детской городской больницы г. Кременчуга Полтавской области поступило сообщение о том, что с 5-го этажа выпал ребенок, 2008 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ТУ МЧС Украины в Полтавской области, пострадавший доставлен в травматологическое отделение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом пальца руки.

Состояние здоровья пострадавшего средней тяжести.