Кабмин разрешил использование региональных языков в телеграммах
23:39, 07 февраля 2013Общество
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Кабинет министров Украины разрешил использование региональных языков в сфере предоставления и получения телекоммуникационных услуг.
Текст соответствующего постановления № от 6 февраля № 87 обнародован на Правительственном портале.
Согласно документу, в сфере предоставления услуг в Украине используются государственный язык, региональные языки или языки меньшинств.
При этом адреса отправителя и получателя телеграмм, которые пересылаются в пределах Украины, должны выполняться на государственном языке. Текст телеграммы может быть написан на любом языке с использованием букв кириллицы или латинской азбуки.
Международные сообщения, которые передаются через телекоммуникационные сети общего пользования, обрабатываются с использованием языков, предусмотренных международными договорами Украины.
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