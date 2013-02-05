Клименко: крупный бизнес уже готов платить налоги в Украине, а не в оффшорах

Об этом в интервью «Комсомольской правде в Украине» рассказал министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Представители крупнейших финансово-промышленных групп согласились с нашей принципиальной позицией, что, если прибыль заработана в Украине, с нее должны уплачиваться налоги в украинский бюджет, а не в оффшоры», - отметил глава Миндоходов.

Говоря об отношениях крупного бизнеса и фискальных органов, А.Клименко отметил: «Не сказал бы, что мы влюблены друг в друга, но находить общий язык научились».

«Все наши инициативы обсуждаем и согласовываем, как это, например, было с законопроектом о трансфертном ценообразовании», - резюмировал министр доходов и сборов.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров 16 января одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в части контроля за трансфертным ценообразованием. Этот законопроект был разработан Министерством доходов и сборов совместно с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers.

Документ был публично представлен в декабре 2012 года представителям крупного бизнеса, а также национальным и иностранным инвесторам. Затем в течение месяца он активно обсуждался в деловых кругах. Как утверждают в Миндоходов, все пожелания налогоплательщиков, не противоречащие интересам государства, были учтены в финальной версии законопроекта.

Принятие законопроекта о трансфертном ценообразовании позволит минимизировать использование оффшорных схем для ухода от налогообложения.

В связи с этим Министерство доходов и сборов считает, что бюджет дополнительно сможет получить около 20 млрд грн налогов с доходов компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность.

Согласно законопроекту, контроль за трансфертным образованием будет осуществляться лишь в случаях, если объем операций налогоплательщика с контрагентом превышает 50 млн грн. Более того, соответствующую отчетность налогоплательщики будут подавать раз в год – не позднее 1 мая следующего за отчетным года. Миндоходов будет вести удаленный анализ корпоративной информации – без вмешательства в деятельность бизнеса, причем проверки будут проводиться только в случае неподачи документов или выявления нарушений налоговыми органами.