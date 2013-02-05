Милиция поймала серийного маньяка, среди жертв которого - председатель райсуда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил прокурор Полтавской области Андрей Миронов.

По его словам, задержание было проведено в субботу, 2 февраля, в одном из сел Миргородского района, где проживали родители маньяка.

В настоящее время доказана причастность данного мужчины к 6-ти нападениям на женщин, пять из них были изнасилованы.

Так, по словам А.Миронова, «12 января он напал на председателя Автозаводского райсуда, избил ее и ограбил. Все остальные случаи, кроме судьи, были связаны с сексуальным насилием над женщинами. Он также их грабил и забирал мобильные телефоны, вещи...».

Прокурор отметил, что краденые вещи сожительница нападающего сдавала в ломбарды Полтавы.

В милиции сообщили, что задержать маньяка помогли проститутки. Как оказалось, мужчина как-то пригласил одну из них к себе домой и там над ней издевался. Причиняя женщине боль, он получал наслаждение, как и маньяк, нападавший ночью на женщин.

По данным прокуратуры, задержанному 26 лет. Он был ранее дважды судим за кражи и вышел на свободу полгода назад.

Сейчас проводится проверка на причастность задержанного к ряду других преступлений.

Прокурор сообщил, что против задержанного открыты уголовные производства по статьям: 152 ч. 3 (изнасилование), 187 ч. 1 (разбой), 186 ч. 2 (грабеж), 153 ч. 1 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. В общем, за содеянное мужчина может получить до 12-ти лет лишения свободы.