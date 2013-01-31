Ernst&Young говорит, что гривню продержат до марта

Об этом говорится в последнем ежеквартальном обзоре "Прогноз развития быстрорастущих рынков" компании Ernst & Young, пишет UBR.

"Надежды на 4-й квартал (2012 года - УНИАН) не оправдались… Неизбежность ускоренной девальвации валюты, сдерживаемой до марта 2013 года для недопущения повышения стоимости погашения долгов, исключила любую монетарную либерализацию, призванную увеличить внутренние инвестиции, а иностранные инвестиции резко сократились в преддверии выборов в октябре", - говорится в обзоре E&Y.

Хотя выпуск еврооблигаций смягчил проблему нехватки финансирования после выборов, в дальнейшем, по мнению аналитиков, будет сложно обеспечивать сокращающиеся резервы для поддержания национальной валюты до возможного увеличения экспорта в 2013 году.

"Скорее всего, понадобится проведение нового раунда переговоров с МВФ, прежде чем доверие инвесторов будет восстановлено. Но до возобновления поступлений резервных средств, предвыборный фискальный спад необходимо преодолеть и повернуть в обратном направлении", - считают аналитики Ernst & Young.