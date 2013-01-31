В Ивано-Франковской области сельский учитель совершил самосожжение

Сельский учитель совершил самосожжение.

В Ивано-Франковской области, в с. Войнилов Калушского района, 35-летний учитель сельской школы и отец двух детей совершил самосожжение во дворе собственного дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области, обгоревшее тело обнаружила жена погибшего. Устанавливается причина самоубийства, правоохранители проводят проверку по факту самосожжения мужчины.

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