В Ровно избили депутата-бютовца

Как сообщила УНИАН руководитель Сектора связей с общественностью Управления МВД Украины в Ривненской области Тамара Лысенко, инцидент произошел возле гаража, после того как пострадавший поставил свой автомобиль.

"Он поставил свой автомобиль в гараж и шел закрывать ворота, когда к нему подбежали двое неизвестных юнцов, - сообщила Т.Лысенко. - Они уточнили, действительно является ли он Лустюком Николаем Григорьевичем, а тогда стали бить в лицо. Есть свидетели этого происшествия».

На место происшествия прибыла милиция и скорая помощь, которая и отвезла директора учебного заведения в больницу. Оказалось, что нападающие сломали ему нос. В тот же день после получения необходимой медицинской помощи Н.Лустюк вернулся домой.

Правоохранители ищут хулиганов и отрабатывают несколько версий нападения на депутата облсовета.

Потерпевший не связывает нападение на него со своей профессиональной или политической деятельностью и не верит, что это могли совершить его студенты. Он считает, инцидент вписывается в схему действий уличных хулиганов.