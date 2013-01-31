Киевлянам вернули земельный участок возле Октябрьского дворца

Как сообщили УНИАН, это уже 17 судебное решение в пользу общины в ряде судебных тяжб за землю рядом с Октябрьским дворцом. Суды тянутся уже более двух лет.

«Относительно участков на Институтской могу сказать, что мы вышли на финишную прямую. Решение апелляционной инстанции уже может быть основанием для того, чтобы внести город в реестр как собственника », - пояснил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации - руководитель аппарата Александр Пузанов. По его подсчетам, для возвращения земель на Институтской понадобилась отмена в судах 7 решений Киевсовета, 4 договоров аренды, 3 договоров купли-продажи и 3 государственных актов на землю. Незаконный приобретатель земли - общество с ограниченной ответственностью - пытался больше «запутать следы», чтобы усложнить возврат участков законному владельцу - общине. В течение 2007-2009 годов это общество получило на Институтской пять участков общей площадью 2,573 га. Оно обещало построить там помещение для Музея истории Киева но ничего не построило.

На холме возле Октябрьского дворца до сих пор можно увидеть зеленый строительный забор, который отгораживает парковка. Александр Пузанов считает это примером безответственной приватизации. «Земля, помещения и другие активы должны или оставаться в коммунальной собственности и эффективно использоваться, или продаваться по конкурентным процедурам, на открытых конкурсах и аукционах», - рассказал он.

"Особенно это касается земли. Решение о ее продаже и целевое назначение должны приниматься с учетом градостроительных требований Генерального плана (после его принятия) и Стратегии развития Киева до 2015 года",- добавил Александр Пузанов.