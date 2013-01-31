В Донецке женщина ранила ножом охранника ночного клуба

В Донецке правоохранители задержали 43-летнюю женщину, которая в одном из ночных клубов, расположенном в центре города, нанесла телесные повреждения охраннику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, наряд Государственной службы охраны сегодня утром доставил женщину в Ворошиловский райотдел милиции.

Правоохранители установили, что 43-летняя жительница Донецка, отдыхавшая в увеселительном заведении, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, в клубе вела себя навязчиво и дерзко. В ответ на замечания представителей охраны клуба стала размахивать ножом и порезала пальцы одному из охранников, который пытался забрать у нее нож.

Уже находясь в райотделе, во время беседы с сотрудниками милиции, женщина вышла в туалет, а оставшись в нем одна, попыталась вылезти через окно (туалет расположен на 1 этаже), однако застряла в проеме. Благодаря камерам наружного видеонаблюдения, расположенным по периметру здания райотдела, застрявшая женщина была замечена оперативным дежурным, поэтому внизу ее уже ждали милиционеры. В настоящее время по данному факту проводится проверка.