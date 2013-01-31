В ВР предлагают отметить 200-летие основателя Донецка на госуровне

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о праздновании на государственном уровне 200-летия со дня рождения основателя Донецка Джона Джеймса Юза.

Как сообщает сайт ВР, авторами документа (регистр. № 2129) являются народные депутаты Николай Томенко, Александр Бригинец, Сергей Мищенко и Арсен Аваков.

«Следующий год должен стать годом мировоззренческого объединения украинцев. Чтобы в этом объединении приняли участие все регионы Украины, мы решили предложить отметить на государственном уровне в 2014 году 200-летие со дня рождения основателя Донецка Джона Джеймса Юза», - прокомментировал Н.Томенко.

В своем проекте депутаты предлагают создать соответствующий организационный комитет, разработать и утвердить план необходимых мероприятий, обеспечить освещение творческого наследия деятеля в средствах массовой информации, отреставрировать дом Д.Юза в городе Донецке и организовать там музей.

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Авторы документа отмечают, что Д.Юз вошел в историю Украины как человек, который, покинув родину, переехал в степь, где организовал первую шахту и металлургический завод в Украине. Кроме того, за время своей деятельности Д.Юз создал город вокруг этих промышленных объектов, который до 1923 года носил его имя – Юзовка, впоследствии переименованный в Сталино, а уже затем получивший название Донецк. Как известно, сегодня этот город является крупнейшим индустриальным центром Украины.

*** Джон Джеймс Юз - британский горный инженер родом из Южного Уэльса. В возрасте 55 лет приехал в Российскую империю для организации производства металла. В 1869 году Юз стал основателем первого металлургического завода каменноугольного, железного и рельсового производства на территории Украины.

Завод работал по полному металлургическому циклу, здесь впервые в Российской империи было запущено 8 коксовых печей, освоено горячее дутье. Созданный Юзом комбинат стал одним из индустриальных центров Российской империи, а затем и Украины. В 1913 году в Юзовке производилось 74% железа Российской империи.