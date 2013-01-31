Экс-посол США: В Конгрессе говорят о санкциях в отношении украинских чиновников

Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».

«Я думаю, что сегодня стоит внимательно следить за Конгрессом. Чрезвычайно критическая резолюция в отношении Украины, которую Конгресс принял в сентябре, была принята единогласно. Это значит, что не нашлось ни одного американского законодателя, который бы выступил против ее принятия. Это значит, что в Конгрессе существует чрезвычайно глубокая обеспокоенность тем, что происходит в Украине. В Конгрессе ведутся разговоры о введении санкций в отношении украинских должностных лиц, о чем речь не шла еще два или год назад. Я лишь надеюсь, что Киев понимает и воспринимает это как отражение глубокой обеспокоенности», - заявил аналитик.

С.Пайфер напомнил, что США неоднократно заявляли, что прогресс в отношениях Украины с США, также как прогресс в отношениях с Европейским Союзом, будет зависеть от демократического прогресса в Украине.

«Именно поэтому я обеспокоен новыми обвинениями против Тимошенко. Учитывая уже предыдущие нарушения принципа верховенства права во время предыдущего дела в отношении нее, я думаю, что они не будут способствовать улучшению взаимоотношений Украины с ЕС и США», - сказал С.Пайфер.