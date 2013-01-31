Правительство США надеется, что дело Гонгадзе не закончится приговором Пукачу

Правительство Соединенных Штатов Америки приветствует приговор бывшему начальнику Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексею Пукачу и надеется, что украинские власти найдут заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в переданном УНИАН Отделом прессы, образования и культуры Посольства США в Украине заявлении правительства Соединенных Штатов.

«Мы принимаем к сведению осуждение и приговор Алексею Пукачу за его роль в убийстве Георгия Гонгадзе, отважного украинского журналиста-расследователя, которого похитили в Киеве более 12 лет назад», - отмечается в заявлении.

Правительство США приветствует эту новость и надеется, что украинские власти будут продолжать «заниматься этим делом, чтобы привлечь к правосудию» тех, кто заказывал похищение и убийство Г.Гонгадзе.

«Правительство США и в дальнейшем повсеместно будет поддерживать журналистов, которые работают для информирования общественности и изобличения фактов коррупции и несправедливости», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью в 2000 году.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева вынес приговор А.Пукачу, приговорив его к пожизненному лишению свободы за убийство Г.Гонгадзе.