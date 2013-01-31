Жители Печерска пикетируют прокуратуру из-за строительства высотки

Об этом говорится в обращении переданном УНИАН.

Пикетчики заявляют, что устали от судейского «футбола». Апелляционный суд на протяжении трех месяцев не может вынести вердикт о решениях Хозяйственного суда, отменивших договоры аренды земли на оползнеопасном склоне, на котором строится жилищный комплекс «Печерский бастион».

Киевляне возмущены тем, что прокуратура никак не реагирует на затягивание апелляции. Между тем, судебные решения Хозяйственного суда были вынесены на основе материалов, подготовленных прокурорами. Инициативной группе жильцов не понятна позиция прокуратуры, которая не желает защищать результаты своей же проверки.

«Мы со своей стороны готовы помочь любыми способами отстаивать позицию прокуроров. Ведь речь идет о том, что строительство высотного здания может привести к разрушению многоквартирных жилых домов на улице Киквидзе и частного сектора на улице Ольшанской. Деятельность этих горе-строителей уже привела к тому, что летом они повредили коллектор, из склона текли «родники». Этот застройщик варварски относится к своим соседям. Он незаконно провел дорогу для строительной грузовой техники впритык к жилым домам. Вырубил деревья и кустарники на склоне, разрушил придомовые постройки. Мы пришли в ужас, когда узнали, что 25-этажный «Печерский бастион» строят на основании документов строительства средней этажности!» – заявил глава инициативной группы Евгений Лебедев.

Жильцы домов, оказавшихся в опасной близости от незаконного строительства, уже обратились в Администрацию Президента Украины, там проблему застройки оползнеопасного склона уже взяли под контроль.

Киевская прокуратура пока никак не отреагировала на пикет граждан. Однако, инициативная группа не намерена на этом останавливаться и готовит следующие акции.

Напомним, что весной 2012 года между улицами Ольшанской и Киквидзе началось строительство высотного комплекса «Печерский бастион», рассчитанного на три тысячи квартир. Согласно документам, комплекс должен был быть средней этажности, однако застройщик начал строительство 25-этажного объекта. Под угрозой разрушения оказались дома в частном секторе по улице Ольшанской и многоквартирные жилые дома №№13-27 по улице Киквидзе.

Договоры аренды земли между Киевским городским советом и компаниями застройщика (ООО «Інноваційна Будівельна Компанія» и OOO «Український Фонд Розвитку Регіонів») Хозяйственный суд признал недействительными и запретил проводить на этих участках любые строительные работы. Проекты отведения земельных участков не были согласованы с органами архитектуры, культурного наследия и градостроения, а также с природоохранными и санитарно-эпидемиологическими органами. Киеврадой не разработано и не утверждено градостроительное обоснование, а проект землеустройства не содержит материалов обследования земельного участка Главным управлениям охраны культурного наследия.

Застройщик ЖК «Печерский бастион» подал на эти решения суда апелляцию. Заседания суда переносят уже в течение трех месяцев. Очередные – назначены на 7 и 14 февраля.