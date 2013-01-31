На Тернопольщине из-за взрыва телевизора горели дом и гараж

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на момент прибытия спасателей площадь горения составляла почти 59 кв. м. Пожар возник в кухне жилого дома, а затем распространился на перекрытие гаража. Пламя быстро распространялось – существовала угроза возгорания соседних зданий.

Для ликвидации пожара привлекались отделения пожарно-спасательного подраздела Пидволочиской службы гражданской защиты и дежурный караул местной пожарной команды с. Кошляки Пидволочиского района.

Во время тушения спасены три здания. По предварительным данным пожар нанес материальный ущерб на сумму около 250 тыс. грн.

Пострадавших нет. Вероятной причиной возникновения пожара стал взрыв телевизора.