В Донецке горел трамвай с пассажирами (фото)

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, 30 января в 22:00 в управление МЧС в Донецкой области поступило сообщение о возгорании трамвая на ул. 301-й Стрелковой Дивизии в Пролетарском районе Донецка.

Пожар произошел, когда трамвай, который следовал по маршруту № 10, находился на конечной остановке. В это время в салоне находилось 3 пассажира, водитель и кондуктор, которые самостоятельно покинули вагон.

Пожар ликвидирован в 22:20 подразделениями пожарно-спасательной службы.





В результате пожара огнем уничтожен металлический корпус крыши трамвая на площади 0,5 кв.м и 12 кв.м обшивки, повреждено 15 сидений, оконное стекло, пол салона и покраска вагона.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.