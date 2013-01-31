ГАИ просит водителей воздержаться от поездок

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева.

Вместе с тем, выехавшим Госавтоинспекция советует быть максимально внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, а в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным противотуманными фарами или ближним светом. Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к потере контроля над автомобилем.