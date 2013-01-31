ГАИ просит водителей воздержаться от поездок
11:24, 31 января 2013Общество
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Госавтоинспекция призывает водителей в связи с неблагоприятными погодными условиями по возможности воздержаться от поездок на собственном автотранспорте.
ГАИ предупреждает об опасности
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева.
Вместе с тем, выехавшим Госавтоинспекция советует быть максимально внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, а в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным противотуманными фарами или ближним светом. Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к потере контроля над автомобилем.
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