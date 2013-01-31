В Тернопольской области с предпринимателя требовали 12 тысяч взятки

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что работники налоговой инспекции проверяли магазин относительно соблюдения предпринимателем налогового законодательства по вопросам обращения наличности, порядка осуществления плательщиком налогов расчетных и кассовых операций, наличия лицензий. Никаких нарушений выявлено не было. Тогда за «гарантию» не начислять штрафные санкции в будущем, если появятся, проверяющие предложили оплатить им 12 тыс. гривен.

28 января с.г. сотрудники СБУ задержали налоговиков «на горячем» во время получения от предпринимателя части взятки в размере 4 тыс. гривен.

Прокуратурой Тернопольской области в отношении налоговиков проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

В другом случае органами прокуратуры Тернопольской области по материалам СБУ открыто уголовное производство в отношении заместителя начальника одного из райотделов межрайонной государственной налоговой инспекции, который требовал деньги от местного субъекта предпринимательской деятельности за содействие в уклонении от уплаты налоговых платежей.

24 января с.г. сотрудники СБУ задержали налоговика «на горячем» во время получения 5 тыс. гривен взятки от директора одного из местных фермерских хозяйств. Эти деньги работник налоговой требовал за погашение налоговой задолженности и за непроведение в дальнейшем проверок его предпринимательской деятельности.

Прокуратурой Тернопольской области в отношении заместителя начальника райотдела проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.