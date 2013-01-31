Мать 11 детей в третий раз села за мошенничество

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, соответствующий приговор суд вынес на прошлой неделе.

Во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемая неоднократно обманывала жителей Тернопольской области. Одну из женщин она так напугала, что ее родители могут смертельно заболеть, что она вынесла из дома все золотые изделия стоимостью почти 15 тыс. грн.

У других людей мошенница тоже выманивала ювелирные изделия, драгоценности и деньги.

По данным правоохранителей, на скамью подсудимых мошенница попала уже в третий раз, ранее отбывала наказание за аналогичные преступления. Женщина приходится матерью одиннадцати детей, из них четверо – несовершеннолетние.

Суд признал подозреваемую виновной в совершении мошенничеств и приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы.