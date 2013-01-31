Россия вводит ограничения на поставки американского мяса

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

В документе, в частности, отмечается, что, несмотря на неоднократные обращения Россельхознадзора, американская сторона не предоставила гарантии об отсутствии в товарных партиях продукции животного происхождения, поставляемой на российский рынок, бета-адреностимулятора рактопамина.

Подчеркивается, что положение осложняется тем обстоятельством, что США продолжают поставлять в Россию мясо, содержащее остаточные количества рактопамина, что выявляется при лабораторном мониторинге импортируемой продукции на безопасность.

«…Ни гарантии отсутствия в продукции рактопамина, ни информация о мерах, предпринятых американской стороной по исключению случаев поставок в Россию продукции, не соответствующей требованиям России и Таможенного союза, предоставлены не были. Принимая во внимание все эти обстоятельства, Россельхознадзор счел необходимым ввести временные ограничения на поставки из США в Россию свинины, говядины, свиного и говяжьего мясного сырья, а также готовой мясной продукции из них. Ограничения вводятся с 11 февраля текущего года», - говорится в сообщении.

*** Рактопамин — вещество, используемое в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота. Фармакологически это бета-адренергический агонист, принадлежащий к классу фенетаноламинов. Рактопамин был утверждён Комиссией пищевых и лекарственных продуктов США (FDA) в 1999 году (и канадской CFIA (Canadian Food Inspection Agency) под торговой маркой Paylean в 2005 году для использования в свиной промышленности, а в начале 2003 года — и для крупного рогатого скота.

Рактопамин не предназначен для использования людьми в любых медицинских целях. Наиболее вероятным путем его воздействия на человека является потребление в пищу мяса животных, которых кормили рактопамином. Помимо фармакологического эффекта рактопамин может проявлять токсическое действие, поэтому потребление людьми в пищу мяса и субпродуктов животных, получавших такие препараты с кормом для стимуляции роста, может вызвать отравление, проявляющееся в таких клинических признаках, как тахикардия и другие нарушения сердечного ритма, тремор, головные боли, мышечные спазмы, повышение артериального давления.