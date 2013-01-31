Застройщик Сырецкой рощи не отдает территорию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комиссии Дениса Москаля, по его информации, Окружной административный суд Киева перенес заседание по делу об отмене государственного акта на право собственности земельного участка у застройщика Сырецкой рощи на 31 января 2013 года.

По словам депутата, представитель застройщика Сырецкой рощи заявлял ходатайство о закрытии производства в связи с истечением срока давности, однако суд такое ходатайство не удовлетворил.

«Такие действия ответчика направлены лишь на затягивание судебного процесса. Возможно, застройщик таким образом пытается потянуть время для того, чтобы давить на суд. К счастью, суд отклонил это ходатайство. Очевидно, что застройщик не отказывается от намерения застроить часть Сырецкой рощи, и будет и в дальнейшем делать все возможное для того, чтобы затянуть судебный процесс. Надеюсь, что суд примет справедливое решение и вернет земельный участок в парке столичной общине», - отметил Д.Москаль.

Он напомнил, что земельные участки на территории Сырецкой рощи были отведены 9 гражданам под застройку решениями Киевсовета еще в 2003 и 2004 годах. В начале декабря 2012 года на этой территории застройщик пытался установить строительный забор.

Д.Москаль подчеркнул, что Сырецкая роща – это парк-памятник садово-паркового искусства, а за вырубку деревьев на территории объектов природно-заповедного фонда предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. “Когда кто-то понесет такую ответственность, то желающих строить себе дома в парках и лесах станет гораздо меньше», - убежден Д.Москаль.