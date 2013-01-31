Убийцу двух школьниц в СИЗО разбил паралич

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Севастополя, постановление суда вынесено по результатам судебно-медицинской экспертизы, показавшей, что, пребывая в следственном изоляторе, подсудимый перенес два инсульта, в результате чего у него нарушена речь и наблюдается правосторонний паралич.

Судебное слушание уголовного дела будет возобновлено после окончания лечения подсудимого.

Как стало известно УНИАН из источника в правоохранительных органах Севастополя, подсудимый будет проходить лечение в городской психиатрической больнице, так как там есть условия для содержания его в период лечения под стражей.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2012 года в Севастополе в Гагаринском районном суде началось слушание по уголовному делу 54-летнего гражданина Российской Федерации, которого обвиняют в убийстве двух севастопольских девочек и растлении детей.

Следствием установлено, что гражданин РФ, проживая в Севастополе на протяжении длительного времени, совершал преступления в отношении малолетних детей 1993-2000 годов рождения. В апреле 2012 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту развращения малолетней по ч. 2 ст. 156 УК Украины. Уголовное дело было направлено в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. Позже дело было перенаправлено в Гагаринский районный суд, где обвиняемым совершено большинство преступлений.

10-летняя Настя Балябина и 11 летняя Таня Мизина 4 января 2011 года ушли из дому и не вернулись. Родители обратились в милицию. 29 января девочки были найдены мертвыми в районе заброшенных гаражей. На теле каждой из них обнаружены ножевые ранения, по неофициальной информации, девочки были изнасилованы.