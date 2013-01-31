Официальный курс валют на 31 января
04:00, 31 января 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 31 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 30 января – 799.3000)
100 EUR – 1082.3321 (на 30 января – 1073.6997)
10 RUR – 2.6619 (на 30 января – 2.6510)
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