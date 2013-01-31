В Херсоне горел городской архив

01:32, 31 января 2013
Общество
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Утром 30 января на пульт службы "101" Херсона поступила информация о пожаре, возникшем в здании архивного отдела Херсонского городского совета на ул. Старостина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления Службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Выяснилось, что очаг пожара находится на 1-м этаже 2-этажного здания.

На месте происшествия работали 4 пожарных отделения в составе 18 человек. Пожар удалось быстро локализовать, и к 10 часам утра ликвидировать.

Огнем повреждено одно из помещений архива на площади 19 кв. м. Погибших и пострадавших нет. О повреждении архивных документов на данный момент не сообщается.

По факту пожара проводится расследование.

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