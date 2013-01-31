Министр обороны возглавил военную делегацию Украины в Таиланде

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, во время визита глава украинского оборонного ведомства проведет переговоры с министром обороны Королевства Таиланд маршалом авиации Сукумполом Суванататом.

Также планируются встречи П.Лебедева с премьер-министром Королевства Таиланд Инглаком Чиннаватом, главнокомандующим Королевской тайской армии генералом Прают Чан-Очей.

В ходе встреч с военно-политическим руководством Королевства Таиланд будут обсуждаться перспективы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, конкретные направления его дальнейшего развития. В частности, речь пойдет об активизации контактов на уровне военно-политического руководства стран, обмене опытом в вопросах реформирования вооруженных сил.

Программой визита также предусмотрено посещение членами украинской военной делегации соединений и воинских частей Королевской тайской армии, ознакомление с инфраструктурой и объектами, образцами боевой техники и вооружения.

Визит украинской военной делегации в Таиланд завершится 1 февраля 2013 года.