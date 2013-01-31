В Киеве отберут героев для Аллеи Воинской Славы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, представители КГГА приняли участие в заседании организационного комитета относительно концептуальных задач проекта создания первой очереди Аллеи Воинской Славы.

По словам главного архитектора Киева Сергея Целовальника, создавая задание на проектирование, необходимо акцентировать, что именно Парк Вечной Славы является главным памятником Великой Отечественной войны. «Ведь многие поколения росли и помнят парк с Обелиском, могилу Неизвестного солдата, Вечный огонь, что символизируют объединение народа в победе во второй Великой Отечественной войне», - сказал он. Следовательно, по словам архитектора, основным заданием для разработчиков Аллеи Воинской Славы должно стать максимальное приближение к стилистике существующего памятника.

В пресс-службе отметили, что следующим шагом станет согласование выполнения совместных действий, в первую очередь, относительно определения порядка и критериев отбора героев Великой Отечественной войны для увековечения на Аллее Воинской Славы, организации и проведения конкурса по сооружению объектов на Аллее Воинской Славы, разработка соответствующей проектно-сметной документации.