Официальный курс валют на 30 января

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 30 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 29 января – 799.3000) 100 EUR – 1073.6997 (на 29 января – 1074.5789) 10 RUR – 2.6510 (на 29 января – 2.6574) Все курсы валют на 30 января

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