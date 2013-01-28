Николай Караченцов попал в больницу

Актер Николай Караченцов сегодня госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Об этом сообщили РИА «Новости» в приемном отделении медучреждения.

"К нам поступил этот пациент сегодня. Он находится в отделении нейрохирургии", - сказал собеседник агентства.

Какие-либо подробности в НИИ сообщить отказались.

По информации Сергея Вольтера, замдиректора театра "Ленком", в котором служит Н.Караченцов, в НИИ Склифосовского актер проходит плановую диспансеризацию. Обследование необходимо перед отъездом артиста в Китай, где он будет проходить лечение.

"Никакого нарушения кровообращения, как сообщили некоторые СМИ, у Караченцова нет. В данный момент, по словам его невестки, Николай Петрович пьет чай" - сказал С.Вольтер.

Как сообщалось, в 2005 году Н.Караченцов попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Долгий период он находился в тяжелом состоянии. В декабре 2011 года он был госпитализирован из-за сильных головных болей, его состояние не вызвало у медиков опасений, и Н.Караченцова вскоре выписали.