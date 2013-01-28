Умерла девушка, пострадавшая от взрыва в сауне в Черниговской области

Об этом сообщили друзья девушки в социальной сети.

Врачи продолжают бороться за жизнь еще двух пострадавших Игоря Ларченко и Олега Богдана. В Мене продолжается сбор средств на их лечение.

Как сообщал УНИАН, 8 января в 00:35 в г. Мена в сауне, расположенной в кафе "МонАни", произошел взрыв самодельного отопительного котла. В момент взрыва в сауне находилось около 10-ти людей. Пострадали двое 22-летних мужчин и 23-летняя девушка, которые в то время находились в парной и получили ожоги кипятком и паром 70-80% тела. Они несколько дней находились в Черниговской областной больнице, а затем их перевезли в ожоговый центр в Киеве. Их состояние медики оценивали как стабильно тяжелое.

Против владельца сауны открыто уголовное производство по статье 275 ч.2 Уголовного кодекса Украины - (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений). Нарушение наказывается исправительными работами сроком до двух лет или ограничением свободы сроком до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.