На Волыни пограничники изъяли картину, автором которой может быть Пикассо

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, грузовой автомобиль «Рено», который прибыл в пункт пропуска «Ягодин» под управлением гражданина Украины, вывели для дополнительной проверки. Во время досмотра погранично-таможенная смотровая группа нашла пакет, замотанный в бумагу и полиэтилен. В нем находились 5 картин и одна линогравюра, которая, возможно, имеет оригинальную подпись Пикассо. Из 6 картин, найденных работники пункта пропуска, 32-летний гражданин задекларировал только четыре. Он сообщил, что о других двух картинах якобы забыл указать.

Об этом факте проинформированы работники СБУ в Волынской области. Правовое решение будет принято после заключений экспертов, которые должны установить культурную и историческую ценность полотен.