В Раде хотят запретить оплату товарами аренды паев

Народный депутат от Партии регионов Евгений Сигал предложил ввести исключительно денежную форму расчетов по этим операциям. По мнению экспертов, нововведения выгодны арендаторам, тогда как землевладельцы считают, что принуждение к денежным расчетам нарушает их права на свободное определение условий договоров, пишет Коммерсант.

Установить исключительно денежную форму расчетов за аренду земли народный депутат предложил в законопроекте N2098 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно платы за аренду земельных участков", текст которого был опубликован в пятницу. Сейчас в законе указано, что арендная плата может вноситься также товарами или услугами — на выбор землевладельца.

Должна увеличиться и стоимость аренды, считает автор законопроекта. Если сейчас она определяется как не менее 3% от нормативной денежной оценки участка, то в документе предлагается установить ее в пределах от 4% до 10%. Кроме того, плата за аренду должна проводиться арендатором ежемесячно равными долями от общего размера годового платежа, а не раз в год, как зачастую происходит сейчас.

В прошлом году Евгений Сигал уже регистрировал в Верховной Раде аналогичный законопроект, но прежний состав парламента не успел его рассмотреть. Землевладельцы жалуются на действующее законодательство в этой сфере, утверждает господин Сигал. "Арендаторы стараются завысить цены на продукцию и услуги, которые предоставляются в счет арендной платы. А продукция часто оказывается более низкого качества, чем заявляют арендаторы",— говорит он. По мнению автора законопроекта, прозрачность оплаты аренды в денежной форме обеспечит также уплату налогов на доходы физических лиц.

Крупные арендаторы земель оказались заинтересованы в переходе на денежные расчеты. "Агрокомпании, которая обрабатывает 30-50 тыс. га, приходится рассчитываться с 4-8 тыс. пайщиков. Поэтому с точки зрения арендатора такой компании проще заплатить деньги, а не возиться с поставкой каждому пайщику продукции",— говорит топ-менеджер одной из крупных агрокомпаний на условиях анонимности. В то же время, по словам, собеседника, ежемесячные платежи могут не только приводить к постоянному вымыванию оборотного капитала предприятий, но и существенно осложнять работу агрокомпании. "Каждый месяц, вместо того чтобы заниматься своей обычной операционной деятельностью, компания должна будет искать пути расчета со всеми пайщиками",— сказал источник.

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Миркевич считает, что принуждение к денежным расчетам нарушает права собственников паев. "Это не согласуется с положениями ст. 627 Гражданского кодекса, согласно которым стороны свободны в заключении договора и определении его условий",— говорит он. По мнению председателя Аграрного союза Геннадия Новикова, от нововведений выиграют в первую очередь арендаторы. "По нашим оценкам, свыше 90% владельцев земельных паев предпочитают получать плату за аренду в виде продукции. И сейчас издержки за ее получение и доставку лежат на арендаторах. В случае исключения этой нормы из законодательства издержки лягут на плечи крестьян",— отметил он.