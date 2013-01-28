Гильдия киноактеров США назвала лучшие фильмы года
07:50, 28 января 2013Общество
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Гильдия киноактеров США объявила победителей своей 19-й ежегодной премии. Торжественная церемония состоялась вечером в воскресенье, 27 января, в Лос-Анджелесе.
Гильдия продюсеров США назвала "Операцию Арго" фильмом года / Фото: argothemovie.warnerbros.com
Как сообщает Лента.ру, награду в номинации «Лучший актерский состав» получил фильм Бена Аффлека «Операция "Арго"». Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал Дэниэл Дэй Льюис, сыгравший 16-го президента США в фильме «Линкольн», а лучшей исполнительницей женской роли была признана Дженнифер Лоуренс за работу в ленте «Мой парень — псих».
Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Томми Ли Джонс («Линкольн»), а за лучшую женскую — Энн Хэтэуэй («Отверженные»).
В телевизионных номинациях победу одержали «Аббатство Даунтон» (в номинации «драматический сериал») и «Американская семейка» (в номинации «комедийный сериал»).
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