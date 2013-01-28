Гильдия киноактеров США назвала лучшие фильмы года

Как сообщает Лента.ру, награду в номинации «Лучший актерский состав» получил фильм Бена Аффлека «Операция "Арго"». Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал Дэниэл Дэй Льюис, сыгравший 16-го президента США в фильме «Линкольн», а лучшей исполнительницей женской роли была признана Дженнифер Лоуренс за работу в ленте «Мой парень — псих».



Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Томми Ли Джонс («Линкольн»), а за лучшую женскую — Энн Хэтэуэй («Отверженные»).

В телевизионных номинациях победу одержали «Аббатство Даунтон» (в номинации «драматический сериал») и «Американская семейка» (в номинации «комедийный сериал»).