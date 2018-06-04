Украинский интерес. Сланцевый прорыв в Давосе и европейские сюрпризы

Пожалуй, впервые за несколько последних лет Всемирный экономический форум в Давосе ознаменовался подписанием важного для Украины документа. Понятно, что готовился он не один день: обе стороны без лишних хитростей подгадали процедуру под встречу мировой политической и экономической элиты на альпийском курорте. В присутствии Виктора Януковича и голландского премьера Марка Рютте компании «Надра Юзовская» и Royal Dutch Shell подписали соглашение о разделе продукции. Договор открывает возможности для добычи сланцевого газа на территории Донецкой и Харьковской областей, что выглядит довольно символично по отношении к России. Украинские чиновники, в частности, министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий, смотрят на перспективу повышения энергетической независимости нашей страны с неуемным оптимизмом.

На традиционном Украинском ланче Виктора Пинчука присутствовали не только вице-премьер Юрий Бойко и министр иностранных дел Леонид Кожара, но и лидеры оппозиционных парламентских фракций. Конечно, не всех: обсудить проблемы страны в компании представителей мировой элиты не пригласили представителей «Свободы», идеология которой плохо вписывается в основополагающие европейские принципы. Арсений Яценюк и Виталий Кличко выказали уже традиционную обеспокоенность ситуацией в Украине, при этом не порадовав новыми адекватными рецептами выхода из кризиса.

Хотя первый сланцевый газ в Украине еще не добыт, компания «Газпром» уже отреагировала на поиск своим крупнейшим покупателем альтернативных источников энергии: российская монополия выставила счет «Нефтегазу Украины» на 7 миллиардов долларов за недобор газа по контрактным обязательствам. Сложно представить, что правительство Азарова сумеет найти астрономическую в нынешних условиях сумму, куда вероятнее, что официальный Киев будет вынужден таки обратиться в Стокгольмский арбитраж для пересмотра условий поставки «голубого золота». Тяжба в арбитраже требует не только адекватной юридической команды, но и монолитности решений представителей власти, как и наступательной информационной политики. При оптимистическом сценарии через 5 – 10 лет Украина сможет отказаться от закупок российского газа, но для его реализации необходимо выполнить немало условий. Пока обращает на себя внимание, что против добычи сланцевого газа активно выступает ВО «Свобода», позиция которой странным образом корреспондируется с кремлевской.

Очередная сессия ПАСЕ проходила на фоне обещанных делегатами от оппозиции сюрпризов в ее работе. Однако превратить собрание депутатов разных европейских стран в мощный хор в поддержку Юлии Тимошенко ее украинским сторонникам не удалось. То ли не хватило политического опыта, то ли захлестнуло стремление любой ценой выполнить задуманное. К успехам оппозиционных сил можно отнести разве что включение Сергея Соболева в состав Мониторингового комитета ПАСЕ, в котором он сможет активнее будировать интерес европейских политиков к делу Тимошенко.

Тем временем комитет по международным делам Европарламента принял решение о дальнейшей либерализации визового режима для граждан Украины. Его можно назвать еще одним маленьким, но действенным шагом на пути к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Уже понятно, что назначенный на 25 февраля саммит Украина –ЕС не будет отменен, как и то, что Виктору Януковичу предстоит отвечать на непростые вопросы партнеров из Старого Света.