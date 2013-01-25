В мусорном баке нашли тело 10-летней школьницы

Как передает корреспонденту УНИАН, об этом сегодня на коллегии УМВД заявил глава областного управления милиции Валерий Литвин.

По его словам, тело девочки нашли в мусорном баке на территории города, в 2,5 км от ее места жительства.

Погибшая девочка была без одежды. Предварительная причина смерти - асфиксия (удушение). Причем милицейские эксперты предполагают, что смерть ребенка наступила 19 дней назад, сообщил В.Литвин.

По его словам, на поимку убийцы уже ориентирован весь личный состав милиции города и области. Также он отметил, что у милиции уже есть подозреваемый в убийстве, однако он пока не задержан.

Как сообщалось, херсонская школьница Р.Свищева пропала в пригороде Херсона- - поселке Киндийка 2 января. Мать пропавшей пятикласницы обратилась в Днепровский райотдел милиции только 3 января. Женщина заявила, что семья поздно спохватилась с пропажей ребенка, так как думали, что девочка пошла в гости к бабушке, живущей на соседней улице, а бабушка считала, что внучка дома.

После заявления херсонская милиция проводила широкомасштабные поиски пропавшей школьницы.