На Черкасщине мужчина сжег себя из-за неразделенной любви

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, по предварительным данным, из-за безответной любви мужчина облился бензином и поджег себя.

Случайные свидетели успели сбить пламя. Сначала пострадавший был госпитализирован в Золотоношскую райбольницу. Однако через несколько часов его перевезли в ожоговое отделение 1-й городской больницы Черкасс, где он с 80% ожогами тела находится в критическом состоянии.

Правоохранители пытаются установить причины самосожжения.