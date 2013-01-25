На Черкасщине мужчина сжег себя из-за неразделенной любви
19:43, 25 января 2013Общество
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В селе Зоревка Золотоношского района Черкасской области 26-летний мужчина пытался покончить с жизнью путем самосожжения.
Правоохранители пытаются установить причины самосожжения / Фото : postua.net
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, по предварительным данным, из-за безответной любви мужчина облился бензином и поджег себя.
Случайные свидетели успели сбить пламя. Сначала пострадавший был госпитализирован в Золотоношскую райбольницу. Однако через несколько часов его перевезли в ожоговое отделение 1-й городской больницы Черкасс, где он с 80% ожогами тела находится в критическом состоянии.
Правоохранители пытаются установить причины самосожжения.
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