Из Украины выдворили вора в законе «Омара Уфимского»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В пресс-службе напомнили, что ранее Омар Уфимский, находясь в межгосударственном розыске, был задержан работниками управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Одесской области. Тогда у него было изъято огнестрельное оружие, которое он незаконно хранил, за что он и был осужден Приморским районным судом г. Одессы к лишению свободы.

После освобождения из мест лишения свободы в отношении Омара Уфимского сразу применили экстрадиционный арест, поскольку с 2008 года его разыскивают правоохранительные органы Российской Федерации за совершение тяжких преступлений, предусмотренных ч.3 п.б ст.163 (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия), ч.2 п.а,в,г ст.126 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия из корыстных побуждений) Уголовного кодекса РФ.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Виталий Стрижак: «согласно приговору Мещанского районного суда г. Москвы в Российской Федерации Омара ожидает 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».