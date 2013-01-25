Ученые утверждают, что нашли способ борьбы со СПИДом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков сообщил, что белорусским ученым в 2012 году удалось сконструировать соединения для борьбы с ВИЧ.

«Информатики и биохимики осуществили математический дизайн четырех химических соединений, обладающих широким спектром нейтрализующей активности к ВИЧ-1», - отметил В.Гусаков.

По его словам, сконструированные соединения способны к блокаде функционально важных участков оболочки вируса и представляют перспективные базовые структуры для создания новых лекарственных препаратов против СПИДа.