FT: Сделка Украины с Shell ослабляет газовую хватку России

"Показательная сделка Украины по сланцевому газу, подписанная с Royal Dutch Shell в Давосе, показывает, насколько бывшая советская республика стремится выйти из зависимости от импортируемого российского топлива", - пишут Роман Олеарчик и Нил Бакли в своей статье в Financial Times.

InoPressa замечает, что "Газпром" в некотором смысле сам навлек на себя такую перемену. С 2006 года он дважды прекращал поставки газа на Украину в ходе споров о ценах и неоплаченных счетах. Он повысил цены на газ до более чем 500 долларов за тысячу кубометров до того, как Киев в 2010 году добился скидки на 100 долларов в обмен на продление российской аренды Севастополя", - отмечает издание.

В прошлом году импорт российского газа в Украину упал на 25%, пишут журналисты.

Большой металлургический комплекс страны и электрические генераторы позволили сократить потребность в нем, перейдя с газа на уголь, отмечает газета.

"Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что Украина уже импортирует меньше предусмотренного контрактом объема газа, но загадочно обмолвился о том, что "Газпром" не требует штрафных санкций, "потому что мы должны ставить достижимые цели", - пишут журналисты.

"У Украины имеются потенциально достаточные нетронутые запасы газа, чтобы в будущем сократить импорт до минимума. По некоторым оценкам, ей принадлежат третьи по величине запасы сланцевого газа, и она дает надежды крупнейшим международным энергопроизводителям в том, что повторит североамериканский бум", - сообщает издание.

"Газпром" уже был вынужден снизить цены в рамках своих долговременных контрактов с некоторыми крупными западноевропейскими покупателями, на фоне того, как цены на газ резко упали благодаря потоку дешевого сжиженного газа в Европу из других источников. Еврокомиссия также проводит против него антитрестовое расследование", - напоминают авторы статьи.

"Большая энергетическая независимость могла бы также потенциально помочь Киеву сойти с политической орбиты Москвы, поскольку газ является главным рычагом влияния России", - полагает издание.