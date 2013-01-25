Медики опровергли предписание Тимошенко ходить на высоких каблуках

«На нескольких информационных Internet-ресурсах появилась информация о том, что Ю. В. Тимошенко носит обувь на высоких каблуках по предписанию врачей. Ответственно заявляем: лечить больную спину посредством каблуков – это знахарство, а не медицина. И ни один из врачей ЦКБ № 5, ни один из докторов медицинских наук, осматривавших Ю. В. Тимошенко, таких предписаний ей не давал. Более того – ничего подобного не содержится в выводах и рекомендациях врачей клиники «Шарите», - говорится в обращении харьковский врачей.

Также они отметили, что носить каблуки пациентам, у которых проблемы со спиной, не предпишет ни один здравомыслящий врач.

«Такие предписания могут делать только безответственные политики. Так как подобная обувь в несколько раз увеличивает нагрузку на позвоночник именно в то время, когда его надо максимально разгрузить. Медицине известны случаи, когда пациентам-спинальникам прописывалась обувь на высокой подошве. Но! Это должен быть сплошной каблук, высотой не более четырех сантиметров, а сама обувь – должна быть с высоким и довольно сложным фиксатором», - отметили врачи.

«Поэтому мы ответственно заявляем – пациентки с проблемами позвоночника должны выбирать что-то одно: или здоровую спину, или обувь на высоком каблуке. И ни один больной, действительно заботящийся о своем здоровье, не будет прибегать к столь нетрадиционным методам лечения. Тут скорее надо говорить о том, что у некоторых пациентов нетрадиционные методы лечения становятся орудием политической борьбы. Стуча каблуком в двери – можно требовать свидания. Находясь круглосуточно в душевой комнате, а не в палате, в сидячем, а не в лежачем положении, можно выдвигать политические требования чуть ли не о смене «режима». Но такие пациенты должны понимать, что нарушение рекомендаций врачей – никак не ускорят их выздоровления. А, может, в этом и состоит главная цель таких пациентов – не как можно быстрее выздороветь, а максимально затянуть свое пребывание в больнице?», - замечают медики.

В конце обращения врачи заявили, что если Ю. В. Тимошенко действительно хочет как можно скорее выздороветь, она должна прислушиваться к назначениям врачей, выполнять их, принимать предписанные лекарства и процедуры, отказаться от каблуков и соблюдать режим.

Под заявлением подписались Н. А. Корж, директор Института ортопедии и травматологии, Н. И. Хвысюк, председатель Харьковского медицинского общества, В. Н. Лисовой, доктор наук, ректор Харьковского Национального медицинского Университета, А. Е. Бобейко, заслуженный врач Украины, В. А. Яворская, профессор медицинских наук, заведующая кафедрой неврологии ХМАПО, Б. В. Михайлов, доктор наук, заведующий кафедрой психиатрии ХМАПО, В. А. Радченко, заместитель директора Института патологии позвоночника и суставов АМНУ, О. Е. Вырва, главный врач Института патологии позвоночника и суставов АМНУ и Д. В. Черепов, главный врач 17-й больницы г. Харькова.