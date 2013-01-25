Госземагентство открыло данные о землях столицы

Данные о 53 тысячах земельных участков в Киеве, на которые оформлены права, уже внесены в Национальную кадастровую систему. Об этом сообщает сайт Госземагентства.

Как отмечается в сообщении, по инициативе Госземагентства, Киевский городской совет своим решением передал данные о земельных участках, на которые заверены права (собственность, постоянное пользование и действующая аренда). До 1 января 2013 года регистрацию земельных участков осуществлял Киевзем при КГГА. Теперь эти функции будет выполнять Главное управление Госземагентства в Киеве.

По словам председателя Госземагентства Сергея Тимченко, передача права регистрации земельных участков в столице позволит собрать всю информацию в рамках одной кадастровой системы и будет способствовать прозрачности в сфере земельных отношений.

«В Украине для всех законы одинаковы, и столица не может быть исключением. Наконец регистрация земельных участков в Киеве будет осуществляться, так же как и по всей Украине, в рамках автоматизированной Национальной кадастровой системы. Это высокотехнологичная и полностью прозрачная система, которая не только позволяет реализовать право граждан на свободный доступ к публичной информации, но и поможет исключить из сферы земельных отношений коррупционную составляющую», отметил Тимченко.

Напомним, что принятый летом 2011 года Закон «О государственном земельном кадастре» легализовал единую систему кадастра для всей Украины, кроме Киева, который получил отсрочку до 2020 года. Однако, в связи с изменениями в закон, инициированными Госземагентством, в июле 2012 года эту отсрочку отменили.

Данные о земельных участках в пределах Украины ежедневно обновляются и актуализируются на публичной кадастровой карте http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta.