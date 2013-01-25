В Киеве слишком много дорогих гостиниц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в четверг, 24 января, руководитель департамента стратегического консалтинга консалтинговой компании UTG Виктор Оборский.

«Перенасыщение рынка в категории 4-5 звезды... Их стоимость уже практически сопоставима со стоимостью гостиниц классом ниже», - сказал он.

По оценкам В.Оборского, заполняемость 4-5-звездочных гостиниц в Киеве в 2012 году составила 55-60%.

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Он отметил, что сегодня девелоперы в основном сосредоточены на развитии гостиниц категории 3 звезды и бюджетных гостиниц.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании Knight Frank Ukraine, в Киеве в течение трех кварталов 2012 года было введено в эксплуатацию 19 гостиниц категории 2-5 звезд с общим номерным фондом 2 081 номер.

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За 9 месяцев 2012 г. стоимость проживания в гостиницах всех категорий выросла. В частности, стоимость номера в 5-звездочных гостиницах выросла на 4,1%, в 4-звездочных — на 18,2%, в 3-звездочных — на 20,8%. Рост цен в основном обусловлен выходом новых объектов со стоимостью проживания выше среднерыночной.

На конец третьего квартала 2012 года стоимость стандартного двухместного номера (включая завтрак) в гостиницах категории 5 звезд находилась в диапазоне 460-640 долл./сутки, в гостиницах уровня 4 звезды - 135–400 долл./сутки, 3 звезды – 76-194 долл./сутки.