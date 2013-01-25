Эксперт: "Нафтогаз" – это нонсенс и пережиток советского времени

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе круглого стола «Экономика Украины – 2013: прогноз» высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«НАК (НАК «Нафтогаз Украины») – это нонсенс и пережиток советского времени. Это предприятие, которое можно смело выводить на приватизацию – если не получается, то дробить и затем выводить на приватизацию, а вопрос тарифов решать потом через Антимонопольный комитет - но не постоянно дотировать. Надо перейти к нормальным тарифам, нельзя жить чуть-чуть в рыночной экономике», - сказал О.Устенко.

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При этом он обратил внимание, что вопрос цены и конечного покупателя остается открытым. «Понятно, есть проблема: кто купит и по какой цене. Понятно, что рынок плох, и инвесторы напуганы, и цена будет плохой, но вопрос в том, чего мы хотим добиться – держать предприятия или увеличить долю частного капитала на рынке, несмотря на то, что цена может быть хуже. Однако масштабная приватизация даст возможность оздоровить государственные финансы», - обратил внимание О.Устенко.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2012 года вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса». В конце ноября 2012 года компания «Нафтогаз Украины» объявила тендер на разработку плана по реформированию компании.

Целью и задачами работы являются внесение предложений об оптимальных вариантах реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти) в рамках выполнения программы реформирования газового сектора, а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

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21 января т.г. стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» заплатит компании Ernst&Young 9,995 млн грн за разработку программы реформирования компании.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.