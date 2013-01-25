Официальный курс валют на 25 января
04:00, 25 января 2013Общество
1785 0
Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 25 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 24 января – 799.3000)
100 EUR – 1066.9856 (на 24 января – 1065.4669)
10 RUR – 2.6498 (на 24 января – 2.6441)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter