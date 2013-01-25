Патрули милиции будут носить GPS-датчик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил начальник УМВД Украины в Полтавской области Эдуард Федосов.

По его словам, соответствующую пилотную программу планируют запустить в этом году и с ее помощью полтавским правоохранителям будет легче координировать действия патрулей.

«В этом году мы планируем сделать пилотный проект, - рассказал Э.Федосов. - Согласно ему мы оборудуем патрули датчиками слежения, для контроля и координации их действий. Оборудованы такими приборами будут не только транспортные патрули, но и те группы, которые будут дежурить пешком. Кроме этого будут созданы специальные группы, которые контролируют качество и скорость явки на вызовы милиционеров».

Начальник УМВД области также отметил, что за неявку, не своевременное прибытие милиционеров на вызов, к правоохранителям будут применяться дисциплинарные наказания.