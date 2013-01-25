Ученые вопреки запрету намерены экспериментировать с птичьим гриппом

Как сообщает Би-Би-Си, научное сообщество добровольно наложило мораторий на подобные исследования в январе 2011 года, опасаясь, что опасный штамм вируса может случайно оказаться за пределами лаборатории или попасть в руки террористов.

По теме: «Финский грипп» дошел до Закарпатья

Ученые, собирающиеся возобновить исследования, считают, что их работа крайне важна для предотвращения будущих пандемий, но их решение подверглось критике со стороны других деятелей науки. Так, австралийский ученый Роберт Мэй назвал нарушение моратория глупым и опасным.