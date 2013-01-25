МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Эритрею

00:35, 25 января 2013
Общество
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МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Государство Эритрея в связи с осложнением ситуации безопасности на территории этого государства, а также попыткой военного мятежа в городе Асмера.

МИД рекомендует воздержаться от поездок в Эритрею

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

При попадании в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Египте по работающему круглосуточно телефону: +202 2378 68 70/71 или звонить по телефону на круглосуточную „горячую линию” МИД Украины: +38 044 238 16 57.

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